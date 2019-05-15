В Киеве поймали карманников, "работавших" в маршрутках: фото

Сотрудники полиции задержали в Киеве двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они похитили мобильный телефон из сумки пассажирки маршрутки.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

"Туристы из города Льва решили наведаться в столицу. Невооруженным глазом может показаться, что господа стремились приобщиться к культурному наследию города Киева, но на самом деле эти все памятники - не их профиль... К выбору сувенира, который должен был напоминать о замечательной поездке в Киев, эти двое подошли нестандартно - зашли в маршрутный автобус №504, где совершили кражу мобильного телефона Lenovo из сумки женщины", – говорится в сообщении.

Обоих мужчин задержали правоохранители на выходе из маршрутки. Один из них уже был дважды судим за кражи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на камеру наблюдения, установленную на Дарницком рынке в столице, попала парочка опытных воров, которые украли у женщины кошелек.