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Катастрофа пассажирского самолета в Шереметьево: раскрыты новые подробности трагедии

пятница, 17 мая 2019, 18:50
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Журналисты опубликовали новые детали относительно катастрофы авиаборта Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево (Москва, РФ) 5 мая.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы Росавиации.

Так, согласно документам, у борта был значительный перегруз – в 1,6 тонны. Однако это не могло привести к трагическим последствиям, поскольку скорость полета не превышала рекомендуемых показателей.

Более ощутимой проблемой стали ошибки экипажа при пилотировании самолета во время посадки. Журналистам, в частности, стало известно, что пилоты не выпустили закрылки, нарушив тем самым указания в инструкции. Это не дало возможности самолету сесть более-менее "плавно".

Было замечено, что "командир лайнера при заходе на посадку активно дергал ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз". Последствия этих маневров можно увидеть на записях с камер – борт при посадке то "нырял" носом, то снова поднимался.

Также экипаж не сумел вовремя подать сигнал о пожаре.

"Сигнал о пожаре на SSJ-100 сработал за 4 секунды до остановки самолета, система пожаротушения — через 20 секунд", - говорится в документах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось полное видео посадки воздушного борта Sukhoi Superjet в московском аэропорту Шереметьево в момент катастрофы 5 мая.

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