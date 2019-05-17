Под Винницей произошла жуткая смертельная авария с маршруткой: фото

В пятницу, 17 мая в Козятинском районе Винницкой области автомобиль Peugeot столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ, в результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции области.

В полиции отмечают, что от полученных травм на месте происшествия погиб именно водитель иномарки.

Столкновение произошло около 14:00, автомобиль Peugeotрезко выехал на встречную и столкнулся с автобусом, который двигался по рейсу Житомир-Ружин. В маршрутке находилось всего 19 человек. Четверо из них получили травмы и доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии и версии следствия пока не разглашаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Запорожьем автомобиль Toyota Camry вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, в результате чего двое человек погибли.