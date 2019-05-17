​В Полтаве похоронили погибшего под Дебальцево украинского героя: фото

Сегодня, 17 мая, павшего в феврале 2015 года под Дебальцево бойца Александра Каменюка перезахоронили на родине, в Полтаве.

Об этом сообщает местное издание kolo.news.

До последнего семья Александра Каменюка надеялась, что их близкого человека нет среди погибших. Однако, через год экспертиза ДНК показала - 95%, подтвердив гибель бойца.

До войны Александр Каменюк уже длительное время работал в полиции, в спецподразделении "Грифон".

20 января 2015 года в составе сводного подразделения сотрудников ОВД Александр Александрович получил командировку в город Константиновка Донецкой области.

18 февраля 2015 года во время выхода военнослужащих ВСУ и сводных отрядов правоохранителей силами противника был обстрелян служебный автобус, в котором находились сотрудники подразделения "Грифон". Во время обстрела двое сотрудников милиции получили ранения. Чтобы не допустить еще больших потерь среди личного состава, капитан милиции Александр Каменюк принял решение прикрывать отступление подчиненных и приказал другим работникам выбираться из окружения. Со времени выхода личного состава из Дебальцевского котла Александр Каменюк считался без вести пропавшим.

Вместе с другими пока безымянными героями Александр Александрович был похоронен на Краснопольском кладбище в Днепре.

В мае 2016 года экспертиза тела неизвестного павшего военнослужащего показала, что это Александр Каменюк.

Сегодня, 17 мая 2019 года, павшего героя перезахоронили на родине, в Полтаве.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о гибели украинского бойца, оборонял Дебальцево.