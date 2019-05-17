​В центре Харькова попрощались с погибшим на Донбассе бойцом: фото и видео

17 мая возле памятника Шевченко в Харькове простились с Антоном Безверхним с позывным "Питбуль", который погиб от пули снайпера.

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Бойца собрались провести в последний путь несколько сотен человек: друзья, знакомые, сослуживцы погибшего, харьковские волонтеры и ветераны.

Похоронили Антона Безверхнего на кладбище на Аллее Славы.

Напомним погиб военнослужащий 14 мая. Утром "Питбуль" написал в Фейсбуке: "Погибнуть в бою - ЧЕСТЬ!!!". А днем его убил снайпер российских оккупантов.

Безверхнему было 25 лет, он служил гранатометчиком 46 ОШБ ВСУ "Донбасс - Украина".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети впервые опубликовали интервью с погибшей украинкой с позывным "Ведьма".