В сети впервые опубликовали интервью с погибшей украинкой с позывным "Ведьма": видео

16 апреля известному волонтеру и пулеметчице батальона "Донбасс-Украина" Яне Червоной могло бы исполниться 40 лет.

По этому поводу издание "Цензор.НЕТ" опубликовало интервью с защитницей Украины, которая погибла 2 апреля в Луганской области во время артиллерийского обстрела.

В интервью, записанном в 2018 году в Донецкой области, Яна Червона рассказывает о себе и о своем участии в войне на Донбассе.

Яна Червона известна тем, что с 2014 года занималась волонтерской деятельностью, помогала батальону "Айдар". В 2016 году она служила стрелком, а затем пулеметчицей 3-й роты 1-го механизированного батальона 54-й ОМБр. В 2017 году перешла в батальон "Донбасс-Украина".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фотографии из личного архива Яны Червоной, которая 2 апреля погибла на Донбассе от вражеской мины.