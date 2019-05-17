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В Украине создают альтернативу опасному миномету "Молот": первые детали нового оружия

пятница, 17 мая 2019, 07:18
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В Украине разрабатывают новый 120-мм миномет "Бучарда", который имеет значительное преимущество над минометом "Молот", с которым с 2016 года произошло несколько, в том числе и летальных ЧП.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, разработкой миномета занимается Старокраматорский машиностроительный завод. В отличие от "Молота", новый миномет является самостоятельным продуктом, а не копией советского. В частности из "Бучарда" можно вести стрельбу на 360 градусов, не вынимая орудие из плиты.

Кроме того, миномет не боится морозов, поскольку на нем установлены механизмы, которые не замерзают.

Также для "Бучарда" был разработан новый колесный ход, который позволяет вести огонь, не отстегивая сам миномет.

Стоит отметить, что материалы ствола в миномете – украинского производства.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": В Украине разрабатывают новый миномет: что известно об оружии, фото.

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