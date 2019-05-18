Взрыв в здании банка на Донбассе: новые подробности и фото

В результате взрыва гранаты в отделении ПриватБанка в Старобельске (Луганская область) погиб один человек и получили ранения еще семеро человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, публикуя фото с места ЧП.

В частности, в пятницу, 17 мая, к кассиру банка обратился 53-летний мужчина по поводу открытия банковского счета и предоставил паспорт гражданина Украины. Во время идентификации личности у работника банка возникли сомнения в достоверности предоставленного документа, в связи с чем в отделение вызвали полицию.

"При проверке полицейским документов мужчина вытащил из сумки гранату и выдернул из нее чеку. В результате взрыва последний погиб на месте", – рассказали в прокуратуре.

Также травмы разной степени тяжести получили: сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, трое работников банка и трое местных жителей, которые в момент взрыва находились в помещении отделения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе взрыв бомбы вырвал кусок стены и выбил окна в многоэтажке.