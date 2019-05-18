Мощный смерч под Житомиром повалил десятки гектаров леса: опубликованы фото и видео

В пятницу, 17 мая, масштабный смерч, который пронесся в Житомирской области, повредил 100 гектаров леса.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Так, ураган-смерч накрыл Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Отмечают, что сильный ветер за считанные минуты "снес" часть леса.

"Стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала. По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Румынии, у города Кэлэраш пронесся огромный торнадо, силой ветра был перевернут и отброшен далеко в поле автобус с несколькими десятками пассажиров.