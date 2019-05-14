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На Запорожье обрушился крупный град с ливнями: фото и видео потопа
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На Запорожье обрушился крупный град с ливнями: фото и видео потопа

вторник, 14 мая 2019, 12:15
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Во вторник, 14 мая, Запорожье накрыла непогода с ливнем и градом.

Об этом сообщает ресурс gazeta.zp.

"Так, на головы горожан сыпался град, да такой, что некоторые переживали, не побьет ли стекла в окнах", - говорится в сообщении.

Также из-за сильного ливня затопило центр города. В воде "тонули" автомобили.

Так, около гимназии 28 по улице Лермонтова очевидцы сняли на видео, как автомобили буквально ныряли в образовавшееся озеро. Одна из машин в воде заглохла.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Днепропетровской и Запорожской областях бушевала непогода со смерчем.

Напомним, также 12 мая в Киеве после дождя затопило дороги, и даже подземный переход в метро.

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