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По Румынии пронесся гигантский торнадо: опубликованы впечатляющие фото и видео

среда, 01 мая 2019, 10:30
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В Румынии, у города Кэлэраш пронесся огромный торнадо, силой ветра был перевернут и отброшен далеко в поле автобус с несколькими десятками пассажиров.

Об этом сообщило издание kvorum-silistra.info со ссылкой на свидетельства очевидцев событий.

Отмечается, что поток воздуха двигался с большой скоростью, пыль поднималась на сотни метров, также торнадо сопровождал сильный дождь.

В издании отметили, что в перевернутом автобусе находилось 39 человек. На месте работали десятки экипажей скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. По предварительной информации погибших вследствие происшествия нет.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля в Мелитополе Запорожской области неожиданно пронесся крупный смерч, около 2 метров в диаметре. Очевидцы отметили, что никаких предпосылок к смерчу, в виде порывов ветра или осадков, которые часто сопровождаются такого явлениями, не было.

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