Кличка "Кошка": опубликованы фото ликвидированной на Донбассе 32-летней "ополченочки"

На Донбассе 31 марта 2019 года біла ликвидирована женщина-боевик Екатерина Угольских (Прокина) по кличке "Кошка", родом из города Харцызск Донецкой области.

Об этом сообщается в соцсетях.

Женщина родилась 19 июня 1986 года. Была прикреплена к "военной комендатуре" боевиков в городе Зугрэс. Точные обстоятельства ее смерти пока что неизвестны.

"Хренасе жизнь ее помотала", "Оно ещё школу закончило в Казани, ох и русня", - пишут комментаторы.

Напоним, в марте 2019 года стало известно, что главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР "Ополченочка" сбежала с оккупированной территории и готова свидетельствовать о военных преступлениях России на Донбассе в Гаагском трибунале.

Как сообщал "Апостроф", украинские бойцы 7 мая ликвидировали на Донбассе 20-лентего боевика Алексея Ищенко.

В апреле на Донбассе была убита молодая "ополченка" из Харькова Лилия Максименко (Эгамбердиева).