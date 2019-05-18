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Несколько раненых: стало известно об ухудшении ситуации на Донбассе

суббота, 18 мая 2019, 18:58
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В субботу, 18 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе, где боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1, ранения получили трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, противник обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского, Пивденного и Новотошковского.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая возле памятника Шевченко в Харькове простились с Антоном Безверхним с позывным "Питбуль", который погиб от пули снайпера.

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