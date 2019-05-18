Смертельный взрыв в отделении банка на Донбассе: неожиданные данные о подрывнике, фото

У мужчины, который устроил взрыв с пострадавшими в отделении банка Старобельска и погиб, воевал в АТО и хранил целый арсенал оружия.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Вчера (17 мая, - прим. ред.) неизвестный мужчина в отделении "ПриватБанка" в Старобельске предоставил работникам банка паспорт с имеющимися признаками подделки, но когда работники банка вызвали полицию, он подорвал гранату. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте, также получили нетяжелые ранения и травмы полицейский, три работника банка и три посетителя", - говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что погибшим оказался житель Луганской области, 1966 года рождения. По словам Аброськина, в 2014-2015 годах он участвовал в АТО в составе батальона "Айдар". А также ранее был задержан по подозрению в похищении человека.

Кроме того, по адресу, где он жил, полицейские нашли целый арсенал оружия. Также такой же арсенал оружия обнружили и у знакомого погибшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе взрыв бомбы вырвал кусок стены и выбил окна в многоэтажке.