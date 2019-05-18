В аэропорту Праги произошло опасное ЧП с самолетами: опубликованы фото и видео

На взлетной полосе аэропорта Праги (Чехия) столкнулись два самолета с пассажирами.

Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на информацию из местного ресурса.

Отмечают, что авария произошла с двумя пассажирскими лайнерами, в которых были люди. Однако в результате ЧП никто не пострадал.

"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.

После инцидента все пассажиры были вынуждены вернуться в терминал. Но масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут в ближайшее время, второй самолет осмотрят в течение выходных.

Как сообщал "Апостроф", в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет. В результате инцидента погибли 5 человек, а еще двое получили травмы.