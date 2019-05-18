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Взрыв в отделении банка на Донбассе: в сети опубликовали фото подрывника

суббота, 18 мая 2019, 21:25
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Журналист Владимир Бойко рассказал подробности о личности мужчины, устроившего взрыв в отделении банка в Старобельске и сам погиб.

Ими он поделился на своей странице в Facebook, опубликовав его фото.

"Внесу ясность: погибший - это бывший боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов, 1972 года рождения. 4 октября 2014 Валерия вместе с другим бойцом "Айдара" в Киеве задержала милиция за "похищение заместителя министра здравоохранения Луганской народной республики" Павла Малыша (по версии "похитителей", они только доставляли Малыша в Киев, чтобы передать его в СБУ во исполнение приказа командира "Айдара", нынешнего народного депутата Украины Сергея Мельничука). Вскоре "похитители" вышли под залог, а затем уголовное производство, зарегистрированное по заявлению жены Малыша, было закрыто", - поделился деталями он.

По словам журналиста, после этого в 2015 году у него родился ребенок, но места в гражданской жизни он себе так и не нашел.

"Поэтому было бы лучше, если бы с гранатой он пришел не в отделение "ПриватБанка", а в Министерство по делам ветеранов, которое было основано лишь для трудоустройства бывшей пресс-секретарши Порошенко", - добавил Бойко.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители у погибшего подрывника под Луганском нашли схрон оружия.

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