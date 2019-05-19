​Мощный ответ: опубликовано видео уничтожения российской техники на Донбассе

Соответствующие кадры публикует AZOV media."Бойцы спецподразделения" Азов ", которые выполняют боевые задачи на Светлодарск дуге, продолжают уничтожать противника, посягнул на украинскую землю. Недавно БТГр" Азова "зафиксировал вражескую гаубицу и успешно отработал по ней. Также уничтожено взводный опорный пункт противника и замаскированную технику", - говорится в сообщении.

"Это уникально - Полк" Азов "снял на видео факт очередного грубого нарушения российской армией Минских сделок! Российская гаубица запрещенного калибра 122 мм, которые нельзя применять в 30 километровой зоне от фронта, произвела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию, но" азовцы "быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный удар!", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео нового мощного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.