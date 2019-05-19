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Появилось видео о бесчинствах озверевших боевиков на Донбассе

воскресенье, 19 мая 2019, 09:22
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В Луганской области артиллерийский снаряд боевиков разбил частный дом в районе шахты и одноименного поселка Карбонит, а всего там разорвалось полтора десятка тяжелых боеприпасов 122-го калибра.

Об этом сообщает ТСН.

Местные жители перепуганы из-за происходящего. Однако ранее они уверяли, что уже ничего не боятся. Но сейчас жители рассказывают о пулях величиной с палец, которые прилетают к ним во двор.

"Дом разбило мне. С той стороны крышу разбили, буквально две недели назад", - сказал житель Золотого-4 Виктор Михайлович.

Кроме того, люди жалуются и на обстрел тяжелыми боеприпасами со стороны Первомайска. По их словам, при взрыве они разрушают все. Отмечают, что танковый снаряд не оставляет ничего от квартиры.

"Оно у меня над головой все пролетало – в жилые кварталы", - рассказал боец с позывным "Штиль".

В поселке Карбонит снаряд оставил без крыши жилой дом.

"Стреляли, думаю: выйду, послушаю – куда? Буквально два метра от калитки отошел – оно: гуп! Поворачиваюсь – оно пыль, куски валяются, все", - заявил хозяин разрушенного дома Михаил. Но не смотря на это, главное для него и хозяйки – что все живы. Женщина в это время была на работе, мужчина чудом не пострадал, но теперь замирает от любых громких звуков.

В то же время военные не видят видимых причин такого мощного обстрела, однако война в районе Золотого последние несколько недель фактически не затихает. "Каждый день! Каждый день шумят", - признался "Штиль". Местные, не слишком разбираясь в калибрах, а то, что совершают захватчики с их поселком в последнее время, называют очень понятным эпитетом: "Последние две недели – вообще озверели!"

Как сообщал "Апостроф", за сутки субботы, 18 мая, российско-оккупационные войска 18 раз атаковали позиции украинских военных, ранив четырех украинских защитников.

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