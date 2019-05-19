Боевики 18 раз атаковали позиции ООС на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ

За сутки субботы, 18 мая, российско-оккупационные войска 18 раз атаковали позиции украинских военных, ранив четырех украинских защитников.

Об этом говорится в сводке ООС.

Как отмечается, боевики шесть раз атаковали украинских защитников с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также враг использовал против украинских военных вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения. При этом, как отметили в сводке, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В частности, как сообщает военная разведка, 18 мая двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

В ночь на 19 мая боевики один раз обстреляли позиции ООС. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая украинские военные ликвидировали на Донбассе двух боевиков, еще 12 - получили ранения.