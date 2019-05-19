RU   UA   EN  

воскресенье, 19 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 мая

08:22
В Украине День памяти жертв политических репрессий: кого чтят сегодня
08:08
Мадонна на Евровидении-2019: полное видео выступления
08:00
Всемирный день памяти жертв СПИДа и именины Дениса: какой праздник 19 мая
07:50
Дожди наступают: актуальный прогноз погоды на воскресенье в Украине
07:30
В Киеве пьяный водитель Uber чудом не устроил смертельное ДТП: фото и видео
07:29
Боевики 18 раз атаковали позиции ООС на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ
06:30
Гороскоп на 19 мая: Тельцы вспомнят старые ошибки, а Стрельцы не смогут побороть лень
05:30
Парень, который победил на Евровидении: что стоит знать о Дункане Лоуренсе
04:36
​NASA создает "мягких" космических роботов: опубликовано видео
03:28
​В сети показали фото очередного "груза 200" у боевиков на Донбассе
02:27
Господь дает шанс: сеть шокировало заявление известного композитора о переезде к боевикам ДНР
02:07
Евровидение-2019: текст и перевод песни победителя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики 18 раз атаковали позиции ООС на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ

воскресенье, 19 мая 2019, 07:29
переглянути новину українською

За сутки субботы, 18 мая, российско-оккупационные войска 18 раз атаковали позиции украинских военных, ранив четырех украинских защитников.

Об этом говорится в сводке ООС.

Как отмечается, боевики шесть раз атаковали украинских защитников с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также враг использовал против украинских военных вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения. При этом, как отметили в сводке, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В частности, как сообщает военная разведка, 18 мая двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

В ночь на 19 мая боевики один раз обстреляли позиции ООС. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая украинские военные ликвидировали на Донбассе двух боевиков, еще 12 - получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: