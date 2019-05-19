В Египте военные взяли в "плен" украинских моряков: подробности

В Египте флот задержал украинский танкер с нефтью Sea Shark, на котором находятся 17 украинских моряков.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ", ссылаясь на слова капитана танкера Виталия Нестеренко.

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте", - сказал он.

На борту танкера 1,1 миллионом баррелей сырой нефти и сейчас он находится в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна. Однако судно хотят переместить к неизвестному капитану терминала.

Также на танкере находится и экипаж в составе 31 человек: 17 граждан Украины, два моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

Согласно письму капитана Нестеренко, 18 мая утром адмирал египетского флота Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все передвижения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Адмирал предупредил экипаж, что "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу". Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием.

"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - написал капитан, отметив, что в каютах не позволили остаться даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, захватчики изъяли много мобильных телефонов, запретив членам экипажа осуществлять любые звонки, даже в посольство или членам семьи.

Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

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