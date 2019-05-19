В Харькове посреди улицы прогремел смертельный взрыв

18 мая в результате взрыва в Харькове погибли два человека, еще один пострадавший доставлен в больницу с многочисленными повреждениями.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, об инциденте сообщили в 23:42.

"Вблизи дома № 40 на улице Двинской в городе Харькове произошел взрыв. По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Основянского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия произошел взрыв гранаты. Погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист Владимир Бойко рассказал подробности о личности мужчины, устроившего взрыв в отделении банка в Старобельске и сам погиб.