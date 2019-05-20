Боевики нарвались на смертельный удар ВСУ

ВСУ жестко отомстили боевикам за раненного в воскресенье, 19 мая, украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая одного оккупанта уничтожили, еще одного – ранили", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с начала суток, 20 мая, боевики уже дважды обстреляли позиции ВСУ. Под обстрел попали позиции украинских военнослужащих в районе Старогнатовки и Гнутового.

Как сообщал "Апостроф", ранее генерал-майор ВСУ, киборг ДАП Олег Микац рассказал, как впервые столкнулся с военной техникой России на Донбассе.

Также в сети показали тяжелое видео к годовщине начала войны на Донбассе.