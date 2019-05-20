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Условно или амнистия: назревает скандал вокруг дела о смертельном ДТП с ребенком в Полтаве

понедельник, 20 мая 2019, 09:01
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В Полтаве разгорается громкий скандал с участием Натальи Саенко, которая сбила на пешеходном переходе 15-летнего Артема Левченко.

Об этом сообщает журналистка Тетяна Доцяк в Facebook.

"За это ДТП водителю грозит до 8 лет тюрьмы. Экспертиза показала - Саенко могла избежать столкновения с велосипедистом, если бы затормозила. Но! При условии, если на асфальте следы именно от велосипеда Артема. Прикольно, да? То есть, вся экспертиза - это лишь предположения и гадания. Эксперты не знают, следы на асфальте именно от велосипеда Артема или от какого-то другого велосипеда..." – написала она.

Также журналистка указала на еще один важный момент.

"Важно добавить и следующее. Экспертиза показала, что мальчик также мог избежать столкновения с автомобилем. Артем двигался по пешеходному переходу на велосипеде, а не вел его в руках. Но на пешеходном переходе ты - пешеход - только когда идешь ногами. Если же едешь на велосипеде - к тебе не распространяются правила движения пешеходов", - добавила Доцяк.

Как сообщал "Апостроф", Как сообщал "Апостроф", 8 января сбитый Саенко Артем Левченко скончался в больнице после двухмесячной борьбы за жизнь.

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