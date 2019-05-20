В Киеве произошла серьезная авария с переворотом: фото и видео с места ДТП

В Киеве днем в понедельник, 20 мая на бульваре Дружбы народов произошла автомобильная авария с опрокидыванием транспортного средства, о пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщается на канале паблика "Киев оперативный" в Telegram. Также там были выложены фото и видео с места событий, которыми поделились очевидцы.

На снимке заметно, что опрокинулась серая иномарка, детали авто разлетелись по трассе.

На место аварии уже прибыл патруль полиции, движение автомобилей было замедлено. По последней информации в районе ДТП возникла пробка.

Скорой помощи на месте обнаружено не было, в то же время у машины стоят двое мужчин, возможно пассажиры иномарки. Никаких признаков травм они не проявляют.

Как сообщал "Апостроф", ранее департамент патрульной полиции НП назвал "самую опасную трассу" страны - которая оказалась лидером по количеству ДТП за прошлый год.