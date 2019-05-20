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В российском Кемерово вновь вспыхнул жуткий пожар: опубликовано фото и видео

понедельник, 20 мая 2019, 18:17
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В российском городе Кемерово возник пожар в здании, где расположены автосалон и автоцентр.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент случился на Октябрьском проспекте. Там горели крупный автосалон Hyundai и автоцентр "Славия". Над зданием стоял густой и черный столб дыма.

На видео видно, что пламя охватило огромную площадь. Огонь распространился практически по всей территории здания и поднялся высоко вверх.

На место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания. На кадрах также видно, что уже во время тушения со здания начали сыпаться крупные горящие обломки. Причина возникновения пожара уточняется. Стало известно, что он бушевал на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечают, что в салоне располагались автомобили марок Opel, Skoda и Chevrolet.

Как сообщал "Апостроф", 25 марта 2018 года в российских СМИ начала появляться информация о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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