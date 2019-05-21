RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 мая

00:10
Швеция - Россия онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
00:05
Канада - США онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

20 мая

23:57
Как быстро похудеть к лету: ученые раскрыли секрет
23:43
"Первую леди" ДНР засекли на публике с элитной сумочкой: боевики в гневе
23:17
В США взорвали офис легендарной компании: опубликовано видео
23:13
Зеленский подписал свой первый президентский указ
23:05
Канада - Дания - 5-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:48
Сами не справимся: Зеленский попросил у США ужесточить санкции против России
22:27
Уникальный шанс: Украина собирается выйти на новый перспективный рынок вооружений
22:10
Кадыров "разочаровался" в Зеленском и пригрозил захватить Киев
22:04
В Австралии искатель сокровищ нашел огромный самородок: опубликовано фото
21:43
Новичок украинской Премьер-лиги удивил планами на следующий сезон
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевикам на Донбассе устроили "кару небесную": таких потерь давно не было

вторник, 21 мая 2019, 00:19
переглянути новину українською

На оккупированных территориях Луганской области группа неизвестных в ходе получасовой операции уничтожила 21 единицу техники боевиков.

Об этом рассказал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В Луганской области, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады, неизвестная "Третья Сила", проведя быструю операцию, уничтожила и вывела из строя 21 единицу гусеничной и колесной техники противника", - сообщил волонтер.

Он отметил, что операция была назначена на время "пересменки" в рядах "народной милиции ЛНР", поэтому технику практически никто не охранял.

"Вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте - именно в этот момент пришла небесная кара… неизвестная "Третья сила" неизвестным калибром в течении 35 минут поочерёдно работая с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя: КАМАЗ, УРАЛ, МТЛБ - 2 шт., МТЛБ с ЗУ - 2 шт., автотранспорт (таблетки, УАЗы) - 15 автомобилей", - отметил он.

По мнению Мысягина, указанная операция должна войти в историю войны на Донбассе в качестве одной из самых успешных в рамках обороны Украины от гибридных подразделений боевиков и регулярной российской армии.

"Уверен, что эта успешная боевая операция войдёт в историю войны на Донбассе. И мы со временем узнаем всех, кто ее разработал и успешно осуществил", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ в ходе ответного огня на провокационный обстрел ликвидировали боевика.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: