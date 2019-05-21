Боевикам на Донбассе устроили "кару небесную": таких потерь давно не было

На оккупированных территориях Луганской области группа неизвестных в ходе получасовой операции уничтожила 21 единицу техники боевиков.

Об этом рассказал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В Луганской области, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады, неизвестная "Третья Сила", проведя быструю операцию, уничтожила и вывела из строя 21 единицу гусеничной и колесной техники противника", - сообщил волонтер.

Он отметил, что операция была назначена на время "пересменки" в рядах "народной милиции ЛНР", поэтому технику практически никто не охранял.

"Вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте - именно в этот момент пришла небесная кара… неизвестная "Третья сила" неизвестным калибром в течении 35 минут поочерёдно работая с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя: КАМАЗ, УРАЛ, МТЛБ - 2 шт., МТЛБ с ЗУ - 2 шт., автотранспорт (таблетки, УАЗы) - 15 автомобилей", - отметил он.

По мнению Мысягина, указанная операция должна войти в историю войны на Донбассе в качестве одной из самых успешных в рамках обороны Украины от гибридных подразделений боевиков и регулярной российской армии.

"Уверен, что эта успешная боевая операция войдёт в историю войны на Донбассе. И мы со временем узнаем всех, кто ее разработал и успешно осуществил", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ в ходе ответного огня на провокационный обстрел ликвидировали боевика.