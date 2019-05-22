Грузовик сгорел дотла: появилось видео жуткого ДТП на трассе Киев-Одесса

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса грузовой автомобиль сгорел дотла.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала KO INFO.

В паблике отмечают, что страшная авария произошла на 150 километре трассы.

При этом местные СМИ и правоохранительные органы пока не сообщают никаких деталей инцидента. Также неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате аварии.

На видео, опубликованном в сети, видно, что от грузового автомобиля осталась лишь кабина и каркас кузова.

Также в нескольких десятках метров от грузовика на месте аварии находится и другой поврежденный автомобиль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в самом центре столицы водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двоих пешеходов.