RU   UA   EN  

среда, 22 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 мая

08:20
Грузовик сгорел дотла: появилось видео жуткого ДТП на трассе Киев-Одесса
07:55
Мир, дружба, капитуляция: в сети волна гнева из-за идеи Зеленского провести референдум о переговорах с Россией
07:25
Дайверы совершили невероятное открытие в самой большой пещере мира: фото и видео
07:23
Достаточно нажать кнопку: сети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта
07:16
ВСУ нанесли смертельный удар по снайперской точке боевиков: опубликовано видео
06:52
Позывной "Лемур": появились фото и данные о 24-летнем бойце "Айдара", погибшем в ДТП в Харькове
06:32
Приказ №1: появились мощные фотожабы на фразу Зеленского о детях чиновников
05:37
Ученые показали огромный океан под ледяной поверхностью Плутона
04:41
В магазине Николаева обнаружили мясо с "сорпризом": фото и видео
03:40
Анну Седокову высмеяли за эротическую философию в сети
03:28
Украинский снайпер ликвидировал молодого боевика по кличке "Амбал": опубликованы фото
02:31
Телефонная смерть: стало известно о трагедии с ребенком, оставленным без присмотра
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Грузовик сгорел дотла: появилось видео жуткого ДТП на трассе Киев-Одесса

среда, 22 мая 2019, 08:20
переглянути новину українською

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса грузовой автомобиль сгорел дотла.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала KO INFO.

В паблике отмечают, что страшная авария произошла на 150 километре трассы.

При этом местные СМИ и правоохранительные органы пока не сообщают никаких деталей инцидента. Также неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате аварии.

На видео, опубликованном в сети, видно, что от грузового автомобиля осталась лишь кабина и каркас кузова.

Также в нескольких десятках метров от грузовика на месте аварии находится и другой поврежденный автомобиль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в самом центре столицы водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: