В центре Киева авто вылетело на тротуар и сбило пешеходов: фото

В понедельник, 20 мая, в самом центре столицы водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко. Там авто марки ВАЗ с номерами AA6159TH вылетело на тротуар, повалив дерево и въехав в забор. Также на части пешеходной улицы машина сбила двоих женщин.

По словам водителя, ему неожиданно стало плохо за рулем и он не контролировал свои действия. Все трое участников ДТП, водитель и пострадавшие пешеходы, были госпитализированы.

Однако, по данным ресурса dtp.kiev.ua, от наезда авто пострадала одна женщина. Также там уточнили, что происшествие случилось по адресу бульвар Тараса Шевченко, 22.

На месте работали врачи скорой медицинской помощи и патрульная полиция. Причины и детали аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 18 мая на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло жуткое ДТП с участием мужчины и 4-летней девочки.