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​Нарвались на пограничников: новые подробности взятия боевиками в плен 8 бойцов ВСУ
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​Нарвались на пограничников: новые подробности взятия боевиками в плен 8 бойцов ВСУ

среда, 22 мая 2019, 14:39
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Бойцы ВСУ, попавшие в плен к боевикам на Донбассе, по ошибке выехали на украинский КПВВ "Новотроицкое" и, нарвавшись на обстрел пограничников, вынуждены были повернуть на оккупированную территорию.

Об этом сообщил источник InfoResist в зоне ООС.

"Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они по ошибке выехали на украинский КПВВ "Новотроицкое" и не выполнили требования пограничников. Они открыли огонь. Бойцы испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории, подконтрольной боевикам, где и были захвачены", - отметил источник.

В плен к боевикам попали бойцы 53-й бригад.

Как ранее сообщал "Апостроф", причиной попадания украинских военнослужащих в плен к боевикам на Донбассе могла стать обыкновенная потеря ориентировки в местности.

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