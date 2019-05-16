В центре Киева срочно эвакуировали жилой дом: что произошло

16 мая в Киеве спасатели эвакуировали один из жилых домов после того, как здесь распылили неизвестный газ.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Instagram, инцидент произошел по улице Б. Васильковской, 46.

По данным паблика, из дома были эвакуированы все жители.

На место событий также прибыли сотрудники правоохранительных органов. Также здесь работают "скорые" и бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о пострадавших в данный момент уточняется. Кто распылил газ, также не известно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что общее количество школьников, получивших отравление в школе под Житомиром, составляет 33 ребенка, причем 8 человек – в реанимации, пять попали в больницу и 20 остаются на домашнем лечении.