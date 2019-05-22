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Телефонная смерть: стало известно о трагедии с ребенком, оставленным без присмотра

среда, 22 мая 2019, 02:31
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В Индии, в поселке Джахангирабад близ Дели произошла трагедия - двухлетняя девочка погибла из-за забытого родителями в розетке шнура зарядки для телефона.

Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Согласно сведениям журналистов, оставленный на некоторое время на семейном празднике у бабушки без присмотра ребенок сунул себе в рот шнур зарядки. Шнур был вставлен в розетку, к нему не было подключено телефона. Вследствие контакта с оголенной частью зарядного устройства девочка получила смертельный удар электрическим током.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта под Ровно произошел вопиющий смертельный случай с участием шестимесячного младенца. Ребенку сделали прививки от полиомиелита и гепатита. Через несколько часов у младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали "скорую", но к приезду медиков ребенок умер.

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