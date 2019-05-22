Украинские военные подорвали БМП боевиков на Донбассе: видео

Украинские военнослужащие уничтожили очередную единицу техники боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" в Facebook.

"На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне. Благодаря аэроразведчикам очередная единица российской техники была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Даниила", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть спрятанную БМП боевиков и меткое ее уничтожение силами ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские бойцы на Донбассе взорвали технику боевиков. Как отмечается, БМП была обнаружена беспилотниками полка, в районе населенного пункта Доломитное.

Также стало известно о скоплении техники боевиков на Донбассе.