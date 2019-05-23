​Армия России на Донбассе: опубликованы новые фотодоказательства

В ходе расследования дела о военном присутствии российских войск на Донбассе было найдено новые доказательства в виде российского оружия.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по фактам применения представителями власти и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе следственных действий в зоне проведения ООС было обнаружено снайперскую винтовку СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским примером и струйкой, поставляемых по заказу Вооруженных Сил Российской Федерации.

Указанная снайперская винтовка с оптическим прицелом найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Вместе с тем, в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области военнослужащими Вооруженных Сил Украины выявлено 72 мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерном для Вооруженных Сил Российской Федерации камуфляжной окраске.

"По предварительной информации Министерства обороны Украины, указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", недавно боевики ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".