Кличка "Треха": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

На оккупированных территориях Донбасса подконтрольное боевикам сообщество под названием "Мемориал героев ДНР/ЛНР" опубликовало сообщение о смерти боевика под позывным "Треха".

Соответствующую запись "мемориал" сделал у себя в группе в российской соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что "Треха", настоящее имя которого Роман Беленко, родился в ноябре 1977 года. Место его рождения не сообщается, также, как и гражданство.

При этом указано, что боевик был ликвидирован 18 мая, место его смерти также не указывается.

В память о боевике администраторы "мемориала" сочинили стихотворение.

"Помним… Любим… Скорбим… Не забудем… не простим", - отмечается в записи.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика, которого позже удалось опознать волонтерам. Им оказался 24-летний местный житель Владимир Яковенко, известный в рядах боевиков под прозвищем "Амбал".