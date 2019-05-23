​Минюст занялся топ-чиновником из команды Зеленского: документ

Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства, в частности главы АП Андрея Богдана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Минюст запрашивает информацию о главе АП Андрея Богдана, его первого заместителя Сергея Трофимова, заместителей Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапку, Вадима Пристайко.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента", - отметил Петухов.

Он отметил, что за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает. Если требования Закона "О очистки власти" не выполняются, окончательное решение принимает суд.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о вновь руководителей Администрации Президента", - пояснил Петухов.

Он утверждает, что "это абсолютно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики". Заместитель министра обнародовал копию письма, направленного в АП. В нем говорится, что Минюст отреагировал, в частности, обращение СМИ и общественных организаций, которые сообщили, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

Как сообщал "Апостроф", Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.