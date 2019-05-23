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​Офицер ВСУ объяснил, что боевики готовят для пленных украинских солдат

четверг, 23 мая 2019, 21:18
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Боевики, в плену которых оказались восемь украинских военнослужащих, собираются выставить их в качестве предателей, которые сами сдались оккупантам.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"Так что сейчас информподразделения российско-оккупационных войск пытаются забросить информацию, что воины 53 ОМБр сами сдались в плен, специально везли "секретные" документы, в некоторых сообществах распространяют что они "предатели"", - написал офицер.

Он призвал украинские СМИ быть более критичными к информации, которую будут подавать оккупанты.

"Анализируйте информацию которую в течение 5 лет вбрасывают в украинский сегмент ФБ подразделения информационных войск рф, не ведитесь на фейки, а обычными словами придерживайтесь информационной гигиены. Анализируя предыдущие случаи сейчас ребят (психологическим воздействием и прессинг) готовят к постановочных интервью с целью дискредитации ВСУ, ООС и руководства воинской части, а обычными словами для сюжетов на росЗМИ и для очередного кормлений vaты layном. Вскоре эти материалы уже выйдут в эфир, просматривая их и перед своими предположениями и постами, помните на влияние и прессинг что осуществят на военных", - написал Штефан.

Как подтверждение его слов в сепаратистском Telegram-канале появилась фейковая информация о пленных бойцах ВСУ.

"В ходе проверки подтверждена информация о том, что основной задачей задержанных военнослужащих ВСУ, была организация и проведение террористических актов на территории Республики", - говорится в сообщении боевиков.

"По данным спецслужб, задачи и цели указанной диверсионной группы отработаны совместно Главным управлением разведки и СБУ", - написали оккупанты.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о страшных последствиях взятия в плен восьми украинских бойцов на Донбассе в среду, 22 мая.

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