Родственникам грозит смерть: появились скандальные данные о пленении боевиками бойцов ВСУ

В сети рассказали о жутких последствиях плена восьми украинских бойцов на Донбассе в среду, 22 мая.

Об этом сообщают в сети.

В частности, на опубликованных скриншотах переговоров командования ВСУ, которые впоследствии были удалены из публичного доступа, можно понять, что вместе с бойцами ВСУ, попавшими в плен, в распоряжении боевиков попали документы с личными данными бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона "Айдар" и их родственников.

"Обидно, что там много военных луганчан, родственники которых остаются под русней. Теперь им точно п…ц", - говорится в попавшей в сеть переписке.

Напомним, восемь военнослужащих ВСУ из состава ОС, двигаясь на грузовом авто в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ понесли новые потери, захватив в плен диверсанта боевиков.