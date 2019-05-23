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Под Одессой нашли мертвым иностранного бизнесмена: опубликовано фото

четверг, 23 мая 2019, 13:32
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В Одесской области полиция обнаружила тело молдавского бизнесмена.

Об этом сообщает ресурс "Трасса Е-95", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Правоохранители нашли труп в автомобиле марки Infiniti на заброшенной территории в селе Вапнярка под Одессой. У мертвого мужчины были связаны руки.

Как выяснили в правоохранительных органах, иностранец 1964 года рождения руководил предприятием в Тирасполе (Молдова). Он возглавлял инвестиционно-строительную компанию. Других деталей пока нет, ведется следствие.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

Также 30 марта в селе Фонтанка под Одессой неизвестные жестоко убили мужа владелицы салонов антиквариата.

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