Под Одессой нашли мертвым иностранного бизнесмена: опубликовано фото

В Одесской области полиция обнаружила тело молдавского бизнесмена.

Об этом сообщает ресурс "Трасса Е-95", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Правоохранители нашли труп в автомобиле марки Infiniti на заброшенной территории в селе Вапнярка под Одессой. У мертвого мужчины были связаны руки.

Как выяснили в правоохранительных органах, иностранец 1964 года рождения руководил предприятием в Тирасполе (Молдова). Он возглавлял инвестиционно-строительную компанию. Других деталей пока нет, ведется следствие.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

Также 30 марта в селе Фонтанка под Одессой неизвестные жестоко убили мужа владелицы салонов антиквариата.