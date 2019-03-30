В Киеве грабители пытали и убили предпринимателя: детали преступления

В Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступники узнали, что у предпринимателя в квартире есть ценные вещи и деньги. Потом с целью наживы они пробрались в жилище, где схватили владельца. Несколько часов злоумышленники пытали бизнесмена, а после этого забрали ценные вещи и 30 тысяч гривен и скрылись с места преступления. Владелец квартиры скончался от полученных тяжелых травм.

Как отметили в прокуратуре, все действия пары грабителей координировал еще один человек, который на тот момент уже находился в тюрьме. Само преступление произошло в октябре 2018 года. Но перед тем, как совершить убийство в Киеве, злоумышленники совершили аналогичное разбойное нападение на врача-стоматолога в Черкасской области. Тогда они тоже жестоко избили жертву, но потерпевший выжил. Грабители тогда завладели 20 тысячами гривен и отправилась в столицу.

Правоохранители провели оперативные действия и задержали всех троих преступников, которые в итоге предстали перед судом. Их вину доказали, двое получили наказание в виде тюремного срока на 14 лет с конфискацией всего имущества. Координатора этих преступлений осудили на 9 лет и 1 месяц лишения свободы, также с конфискацией всего имущества.

Как сообщал "Апостроф", в Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину, который оказался местным бизнесменом.