​Появились подробности ликвидации на Донбассе боевика "Амбала"

Стало известно, что боевик НВФ Владимир Яковенко по кличке "Амбал" был ликвидирован вследствие минометного обстрела.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

Ранее появилась информация о том, что Яковенко якобы был убит снайпером ВСУ (прямое попадание в сердце).

"Поправка: погиб в результате миномётного обстрела, груз 200", - сообщает блогер.

Согласно данным сайта "Миротворец", Владимир Яковенко, проживающий до 2014 года в селе Новый Донбасс Донецкой области, был "мобилизован военкоматом ДНР", после чего до самой смерти состоял в подразделениях НВФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео ликвидации ВСУ на Донбассе кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".