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​В сети показали фото нового "груза 200" у боевиков

четверг, 23 мая 2019, 19:11
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Стало известно о ликвидации на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования родом из Донецка Алексея Кирюхина.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото боевика.

"Кирюхин Алексей Федорович (Донецк, 25/04/82) стал груз 200 ~31/08/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

К тому же известно, что боевик числится в базе "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", на оккупированных территориях Донбасса подконтрольное боевикам сообщество под названием "Мемориал героев ДНР/ЛНР" опубликовало сообщение о смерти боевика под позывным "Треха".

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика, которого позже удалось опознать волонтерам. Им оказался 24-летний местный житель Владимир Яковенко, известный в рядах боевиков под прозвищем "Амбал".

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