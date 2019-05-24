В Мариуполе разгорелся скандал из-за издевательств и избиения школьника: видео

В Мариуполе, Донецкой области, сверстники жестоко избили 14-летнего ученика средней школы №69 и сняли это на видео.

Об этом сообщают "Мариупольские новости".

По словам педагогов, издевательства над ребенком продолжались долгое время. Насильники вымогали у него деньги, угрожали. Группу подростков, избивших 14-летнего парня, возглавлял ученик соседней школы. В результате насильственных действий пострадавший оказался на больничной койке.

В итоге правоохранители вычислили всех участников драки, благодаря ролику, опубликованному в соцсетях, вызвали в школу их родителей и возбудили дело по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Новокаховском районе Херсонской области учитель физкультуры избил ребенка – ученика шестого класса.