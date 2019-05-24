RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 мая

16:51
Церковный конфликт: Филарет и Епифаний сделали громкие заявления после Синода ПЦУ
16:35
Украинская теннисистка обыграла топ-соперницу в полуфинале престижного турнира
16:32
Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе
16:29
В Одессе поймали неадекватного подполковника: опубликованы фото
16:24
На "аллее звезд" в Киеве появилась новая именная табличка: кто отличился
16:21
Медведчук сделал неожиданное заявление о переговорах по Донбассу
16:21
Нардепы пожаловались в Конституционный суд на скандальный указ Зеленского
16:01
Канны-2019: названы первые лауреаты кинофестиваля
15:58
Партия "Батькивщина" с политсилой Зеленского получат большинство в Раде - прогноз эксперта
15:56
ВСУ уничтожили штаб боевиков на Светлодарской дуге: опубликовано видео
15:55
​В России объявили вне закона вывески с курсами валют
15:20
Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ уничтожили штаб боевиков на Светлодарской дуге: опубликовано видео

пятница, 24 мая 2019, 15:56
переглянути новину українською

Батальйонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины нанесла удар по вражескому штабу на Светлодарской дуге на Донбассе.

как сообщает Украинский милитарный портал, боевики здесь устроили засаду на территории бывшей базы отдыха "Уют".

Видео ликвидации опубликовали в пресс-службе подразделения в Youtube.

Пока неизвестно, сколько боевиков было ликвидировано.

"Бойцы "Азова" снова нанесли удар по оккупантам На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы – и главное логово врага разрушено. "Азов" продолжает вести борьбу с террористами!" - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Луганской области украинские воины-защитники ликвидировали 12 боевиков так называемой ЛНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: