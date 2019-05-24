ВСУ уничтожили штаб боевиков на Светлодарской дуге: опубликовано видео

Батальйонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины нанесла удар по вражескому штабу на Светлодарской дуге на Донбассе.

как сообщает Украинский милитарный портал, боевики здесь устроили засаду на территории бывшей базы отдыха "Уют".

Видео ликвидации опубликовали в пресс-службе подразделения в Youtube.

Пока неизвестно, сколько боевиков было ликвидировано.

"Бойцы "Азова" снова нанесли удар по оккупантам На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы – и главное логово врага разрушено. "Азов" продолжает вести борьбу с террористами!" - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Луганской области украинские воины-защитники ликвидировали 12 боевиков так называемой ЛНР.