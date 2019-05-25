На популярном украинском курорте произошла трагедия: опубликовано фото

20 мая в популярном среди украинцев курортном поселке в Запорожской области обнаружили труп молодого человека.

Об этом сообщает местный ресурс Gazeta.zp.ua.

Тело нашли в пмт Кирилловка на острове Бирючем. Установлено, то погибший был 1991 года рождения. Больше информации о парне не сообщают.

Полицейские отправили тело на экспертизу, чтобы установить причину смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с квалификацией "несчастный случай".

Как сообщал "Апостроф", на Мальдивских островах автобус с пассажирами сбил насмерть 31-летнюю украинскую туристку.

Также в Доминиканской республике из-за наезда лодки погиб 27-летний украинец Алексей Кушнир. Трагедия произошла 27 апреля во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой) в Карибском море.