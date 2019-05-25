Гопник со свастикой: в сети показали фото "груза 200" у боевиков ДНР

В результате противостояния с украинскими силовиками на востоке Украины погиб очередной боевик.

Как сообщает пользователь Necro Mancer в Twitter, речь идет о Гриценко Андрее.

В публикации говорится, что Гриценко Андрей Владимирович 1985 года рождения является уроженцем города Донецка.

При каких обстоятельствах погиб боевик не отмечается. Известно, что он был ликвидирован 23 мая.

Интересно, что на руке у ликвидированного боевика была татуировка в виде свастики.

Также информация о Гриценко была опубликована на сайте "Миротворец".

"Оособые приметы — татуировки на правом плече фашистский крест, на левой груди и возможно на спине", - говорится на сайте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист Денис Казанский обнаружил среди боевиков ДНР ученика своей школы, который учился с ним в параллельном классе.