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Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе

пятница, 24 мая 2019, 16:32
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Журналист Денис Казанский обнаружил среди боевиков ДНР ученика своей школы, который учился с ним в параллельном классе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив к посту фотографию боевика.

Также он рассказал об одном интересном таланте, который демонстрировал будущий боевик еще в школе.

"Нашел еще одного знакомого ДНРовца. Аркаша Плахута. Учился со мной в параллельном классе. Помню, как он сморкался на парту и втягивал сопли назад носом", - пишет журналист.

Пользователь Twitterнисколько не удивились особым умениям человека с фотографии, и пошутили, что за примерно такие же таланты многие боевики из рожденных в Украине получили оружие. Также они отметили стремительный карьерный рост боевика и его большой потенциал – согласно данным сайта "Миротворец" он является "заместителем командира взвода, сержантом республиканской гвардии террористов ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевик НВФ Владимир Яковенко по кличке "Амбал", о смерти которого сообщалось в СМИ, был ликвидирован вследствие минометного обстрела.

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