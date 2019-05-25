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На Волыни нашли мертвым 22-летнего парня, пропавшего без вести: фото и видео

суббота, 25 мая 2019, 09:58
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Жителя Ковеля, Волынской области, Владимира Бутмирчука, который уехал из своего дома на велосипеде и не вернулся, нашли повешенным в лесополосе рядом с городом.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

16 мая 22-летний Бутмирчук выехал из дому в неизвестном направлении. Родители парня опубликовали в Facebook сообщение с просьбой помочь в его поисках.

На момент исчезновения при себе Владимир не имел денег и мобильного телефона. Родные и знакомые не замечали у него привычки исчезать из дома надолго и без предупреждения. Однако в полиции сообщили, что у парня появлялись мысли о самоубийстве.

Ранее в сети публиковали видео с камер наблюдения, на которых Бутмирчук отъезжает от дома на своем велосипеде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 мая в популярном среди украинцев курортном поселке в Запорожской области обнаружили труп молодого человека.

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