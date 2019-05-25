RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 мая

10:54
Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций
10:49
Где в Украине ждать ураганы с ливнями: прогноз на выходные
10:30
Под Кропивницким спасатель сбил насмерть двух школьников: видео и последние подробности
10:21
В КПИ рассказали о подготовке к выборам ректора
10:20
В Киеве из-за девушки погиб 15-летний парень: опубликованы фото
10:12
Один из лучших футболистов мира стал обладателем престижной награды
09:58
На Волыни нашли мертвым 22-летнего парня, пропавшего без вести: фото и видео
09:50
Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину
09:29
Ученые указали на странную аномалию на Марсе: фото
09:25
Сборная Украины по футболу с яркой победы стартовала на ЧМ-2019: видеообзор
09:20
На Закарпатье в страшной аварии погиб боевой офицер ВСУ: фото и видео прощания
09:05
Россия - Финляндия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Кропивницким спасатель сбил насмерть двух школьников: видео и последние подробности

суббота, 25 мая 2019, 10:30
переглянути новину українською

Во вторник, 21 мая, в Ольшанке, Кировоградской области, пьяный работник спасательной службы сбил двух школьников-подростков, парня и девушку.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла около 22:00. Спасатель ехал на автомобиле Volkswagen. Как позже показала экспертиза, доза алкоголя в его крови превышала допустимую почти в 8 раз.

Мужчина не справился с управлением и сбил пешеходов - учеников Ольшанской школы. Парень и девушка возвращались домой от учителя. От полученных травм они скончались в больнице.

В школе отменили последний звонок. На похороны влюбленных подростков, планировавших пожениться, пришли практически все односельчане.

Местные жители также утверждают, что одной из причин гибели школьников стало отсутствие в больнице необходимого обеспечения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 мая на железнодорожной станции Брусино (Лиманский район, Донецкая область) произошло ДТП, в котором двое человек погибли и двое детей оказались в реанимации.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: