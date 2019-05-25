Под Кропивницким спасатель сбил насмерть двух школьников: видео и последние подробности

Во вторник, 21 мая, в Ольшанке, Кировоградской области, пьяный работник спасательной службы сбил двух школьников-подростков, парня и девушку.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла около 22:00. Спасатель ехал на автомобиле Volkswagen. Как позже показала экспертиза, доза алкоголя в его крови превышала допустимую почти в 8 раз.

Мужчина не справился с управлением и сбил пешеходов - учеников Ольшанской школы. Парень и девушка возвращались домой от учителя. От полученных травм они скончались в больнице.

В школе отменили последний звонок. На похороны влюбленных подростков, планировавших пожениться, пришли практически все односельчане.

Местные жители также утверждают, что одной из причин гибели школьников стало отсутствие в больнице необходимого обеспечения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 мая на железнодорожной станции Брусино (Лиманский район, Донецкая область) произошло ДТП, в котором двое человек погибли и двое детей оказались в реанимации.