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Под Тернополем выпало огромное количество града со снегом: впечатляющие фото и видео

суббота, 25 мая 2019, 11:16
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Город Збараж (районный центр в Тернопольской области) серьезно пострадал от стихии.

24 мая здесь прошел проливной дождь с градом.

В социальной сети Facebook пользователи активно публикуют фотографии стихийного бедствия. На снимках видны потоки воды по центральным улицам города. На некоторых фотографиях видно, что здесь выпало много града. Снежный покров покрыл местные площади.

По словам местных жителей, автомобили буквально "плыли" по улицам города.

Напомним, что в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплены ряд населенных пунктов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в выходные дни, 25-26 мая, в Киеве температура воздуха будет стабильная, однако прогнозируются осадки.

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