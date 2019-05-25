Умер Нобелевский лауреат родом из Украины, сделавший одно из важнейших открытий 20 века

В США в возрасте 98 лет скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.

О трагическом известии сообщила пресс-служба независимого исследовательского центра института Санта-Фе.

Гелл-Манн является автором термина “кварки”. В 1969 году ему вручили Нобелевскую премию “за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий”.

В 1984 году он и группа других ученых основали исследовательский центр в институте Санта-Фе.

Ученый родился в еврейской семье эмигрантов из Черновцов. Работал в Иллинойском университете в Урбана-Чампейн, после чего был ассоциированным профессором в Колумбийском университете и профессором в Калифорнийском технологическом институте.

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